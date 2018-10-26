Суддя Верховного Суду заявив про перехоплення даних з його мобільного

“Суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Пророк Віктор Васильович повідомляє про незаконне, на його думку, отримання доступу до даних, які пересилаються на його мобільний телефон від оператора мобільного зв’язку. Він вважає, що це може свідчити про втручання в його діяльність як судді при здійсненні правосуддя”, — йдеться у повідомленні.

У своїй заяві Пророк зазначає, що 18 жовтня 2018 року на його мобільний телефон надійшло повідомлення з кодом доступу до Інтернет-сервісу текстових повідомлень та мультимедійного зв’язку, зареєстрованого за його мобільним телефоном. Тобто невідома особа з використанням зазначеного коду здійснила вхід до його облікового запису вказаного сервісу, що свідчить або про перехоплення зловмисником даних, які пересилаються на його мобільний телефон від оператора мобільного зв’язку, або про його безпосередній доступ до відповідного обладнання оператора мобільного зв’язку.

Як повідомили у прес-центрі, суддя зазначає, що внаслідок таких незаконних дій невідома особа отримала доступ до контактних адресної книги даних його мобільного пристрою та мультимедійного вмісту Інтернет-сервісу.

Суддя звернувся із заявою до правоохоронних органів.

Нагадаємо, невідомі упродовж двох днів, 21-22 вересня, розіслали повідомлення з погрозами на мобільні телефони суддів Шевченківського районного суду Києва.