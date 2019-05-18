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6 марта, 19:19 • 137886 просмотра

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Суд освободил из-под ареста экс-президента Армении

Суд освободил из-под ареста экс-президента Армении

Киев  •  УНН

 • 7988 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Суд в Ереване освободил из-под ареста бывшего президента Армении Роберта Кочаряна под поручительство и залог. Об этом сообщает Армянская служба Радио Свобода, передает УНН.

Бывший президент обвиняется в свержении конституционного строя в стране и коррупции. Поручительство за него подписали бывший и действующий главы непризнанной Нагорно-Карабахской республики Бако Саакян и Аркадий Гукасян, они же выплатили за него залог в размере миллиона драмов (около 2 тысяч долларов.

У здания суда, где принималось решение об освобождении политика, проходили акции его сторонников и противников. Их число было заметно больше обычного, и полиция была вынуждена подключить для охраны дополнительные силы.

Напомним, второй президент Армении обвиняется в свержении конституционного строя, организованном группой лиц. В марте 2008 года власти Армении подавили уличные протесты в республике, в результате чего погибли по меньшей мере восемь человек. Демонстранты, разогнанные войсками и полицией, протестовали против фальсификации на президентских выборах, состоявшихся за две недели до волнений. Кочарян не мог выставлять свою кандидатуру на выборах, но кандидат, которого он поддержал, Серж Саргсян, был признан победителем, несмотря на жалобы на покупку голосов и вброс бюллетеней.

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