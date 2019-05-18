Суд звільнив з-під арешту екс-президента Вірменії

Колишній президент звинувачується в поваленні конституційного ладу в країні та корупції. Поруку за нього підписали колишній і діючий глави невизнаної Нагірно-Карабахської республіки Бако Саакян і Аркадій Гукасян, вони ж виплатили за нього заставу в розмірі мільйона драмів (близько 2 тисяч доларів).

Біля будівлі суду, де приймалося рішення про звільнення політика, проходили акції його прихильників і супротивників. Їх число було помітно більше звичайного, і поліція була змушена підключити для охорони додаткові сили.

Нагадаємо, другий президент Вірменії звинувачується в поваленні конституційного ладу, організованому групою осіб. У березні 2008 року влада Вірменії придушили вуличні протести в республіці, в результаті чого загинули щонайменше вісім чоловік. Демонстранти, розігнані військами і поліцією, протестували проти фальсифікації на президентських виборах, що відбулися за два тижні до хвилювань. Кочарян не міг виставляти свою кандидатуру на виборах, але кандидат, якого він підтримав, Серж Саргсян, був визнаний переможцем, незважаючи на скарги на покупку голосів і вкидання бюлетенів.