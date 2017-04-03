Суд обязал СБУ начать уголовное производство против В.Парасюка

Как отмечается, 27 марта 2017 Шевченковский районный суд Киева признал незаконным бездействие Службы безопасности Украины, которая отказалась от внесения в Единый реестр досудебных расследований информации об уголовном правонарушении — публичных призывах народного депутата Украины Владимира Парасюка к совершению террористического акта — к физическому уничтожению лидера общественного движения “Украинский выбор — Право народа” Виктора Медведчука.

Сообщается, что 14 февраля 2017 года на заседании общественного совета при Донецкой военно-гражданской администрации В.Парасюк в присутствии представителей множества СМИ, ссылаясь на то, что Виктор Медведчук, будучи участником минских переговоров, не поддерживает блокаду Донбасса, публично заявил: “...Медведчука вообще необходимо ликвидировать в Украине физически, и этим должна заниматься Служба безопасности”.

“Такие действия В.Парасюка имеют все квалифицирующие признаки преступления, предусмотренного частью второй статьи 2582 УК Украины, как публичные призывы к совершению террористического акта с использованием средств массовой информации”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что своим решением Шевченковский районный суд Киева обязал Службу безопасности Украины внести в Единый реестр досудебных расследований информацию о совершении народным депутатом В.Парасюком уголовное преступление, заключающееся в публичных призывах к совершению террористического акта.

“Является очевидным, что В.Парасюк призывал, а по сути, подстрекал к совершению убийства политического и общественного деятеля В.Медведчука, подчеркивающего незаконность организации блокады Донбасса, которая является угрозой раскола страны и препятствием для реализации Минских соглашений.

Позиция Виктора Медведчука как политика, системно выступающего за единство и территориальную целостность Украины, признается мировым сообществом, поддерживающим реализацию Минских соглашений, правильной и единственно возможной в данной ситуации. Не имея аргументов против этой позиции, но желая любой ценой дестабилизировать ситуацию в Украине и расколоть страну через своих представителей в лице парасюков, «партия войны» готова прибегнуть к открытому террору и другим преступлениям”, - отметили в движении.

Таким образом, общественное движение “Украинский выбор — право народа” заявило, что требует проведения объективного расследования действий В.Парасюка и его подельников по факту морального и физического террора, в том числе публичных призывов к совершению убийства политического и общественного деятеля.