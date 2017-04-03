Суд зобов'язав СБУ почати кримінальне провадження проти В.Парасюка

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. Шевченківський районний суд Києва зобов'язав Службу безпеки України внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань інформацію про вчинене народним депутатом Володимиром Парасюком кримінальне правопорушення, що полягає в публічних закликах до здійснення терористичного акту. Про це повідомляє прес-служба громадського руху "Український вибір - Право народу", передає УНН.

Як зазначається, 27 березня 2017 року Шевченківський районний суд м.Києва визнав незаконною бездіяльність Служби безпеки України, що відмовилася від внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань інформації про кримінальне правопорушення — публічних закликах народного депутата України Володимира Парасюка до вчинення терористичного акту — до фізичного знищення лідера Громадського руху “Український вибір — Право народу” Віктора Медведчука.

Повідомляється, що 14 лютого 2017 року на засіданні громадської ради при Донецькій військово-цивільної адміністрації В.Парасюк в присутності представників безлічі ЗМІ, посилаючись на те, що Віктор Медведчук, будучи учасником мінських переговорів, не підтримує блокаду Донбасу, публічно заявив: “...Медведчука взагалі необхідно ліквідувати в Україні фізично, і цим повинна займатися Служба безпеки”.

"Такі дії В.Парасюка мають всі кваліфікуючі ознаки злочину, передбаченого частиною другою статті 2582 КК України, як публічні заклики до вчинення терористичного акту з використанням засобів масової інформації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що своїм рішенням Шевченківський районний суд м.Києва зобов’язав Службу безпеки України внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань інформацію про вчиненн народним депутатом В.Парасюком кримінальне правопорушення, що полягає в публічних закликах до здійснення терористичного акту.

"Є очевидним, що В.Парасюк закликав, а по суті, підбурював до скоєння вбивства політичного і громадського діяча В.Медведчука, що підкреслює незаконність організації блокади Донбасу, яка є загрозою розколу країни і перешкодою для реалізації Мінських угод.

Позиція Віктора Медведчука як політика, який системно виступає за єдність і територіальну цілісність України, визнається світовим співтовариством, що підтримує реалізацію Мінських угод, правильною і єдино можливою в даній ситуації. Не маючи аргументів проти цієї позиції, але бажаючи за всяку ціну дестабілізувати ситуацію в Україні і розколоти країну через своїх представників в особі парасюків, “партія війни” готова вдатися до відкритого терору і інших злочинів", - зазначили у русі.

Таким чином, громадський рух “Український вибір — Право народу” заявив, що вимагає проведення об’єктивного розслідування дій В.Парасюка і його подільників за фактом морального і фізичного терору, в тому числі публічних закликів до вчинення вбивства політичного і громадського діяча.

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