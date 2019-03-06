Суд обязал Раду обнародовать персональный состав правящей коалиции

Суд принял решение истребовать у Верховной Рады Украины, ее Аппарата, коалиции депутатских фракций в парламенте сведения по состоянию на 28 февраля 2019 с указанием фамилий, имен, отчеств народных депутатов, входящих в состав коалиции, действующей на основании соглашения о коалиции депутатских фракций "Европейская Украина" от 27 ноября 2014 года.

"Соответствующую информацию суд постановил вытребовать и у координаторов коалиции депутатских фракций в Верховной Раде "Европейская Украина" Артура Герасимова и Максима Бурбака. Вытребованые материалы или письменные объяснения с указанием невозможности предоставления суду истребованных доказательств должны быть представлены в срок до 12 марта", - подчеркивается в сообщении.

В сообщении отмечается, что 14 марта суд продолжит рассмотрение дела.

В пресс-службе добавили, что истец народный депутат Андрей Деркач просит суд признать противоправной бездеятельность координаторов коалиции относительно необеспечения внесения коалицией предложения по кандидатуре главы Минздрава.

Как сообщал УНН, председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что парламентская коалиция существует и действует эффективно.