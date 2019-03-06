Суд зобов'язав Раду оприлюднити персональний склад правлячої коаліції
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Київський адмінсуд зобов'язав Верховну Раду та депутатів оголосити поіменний склад правлячої коаліції, який залишається невідомим 5 років. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу суду.
Суд ухвалив рішення витребувати у Верховної ради України, її Апарату, коаліції депутатських фракцій у парламенті відомості станом на 28 лютого 2019 року із зазначенням прізвищ, імен, по батькові народних депутатів, що входять до складу коаліції, яка діє на підставі угоди про коаліцію депутатських фракцій "Європейська Україна" від 27 листопада 2014 року.
"Відповідну інформацію суд ухвалив витребувати і у координаторів коаліції депутатських фракцій у Верховній раді "Європейська Україна" Артура Герасимова та Максима Бурбака. Витребувані матеріали або письмові пояснення із зазначенням неможливості надання суду витребуваних доказів повинні бути подані у строк до 12 березня", - підкреслюється у повідомленні.
У повідомленні зазначено, що 14 березня суд продовжить розгляд справи.
У прес-службі додали, що позивач народний депутат Андрій Деркач просить суд визнати протиправною бездіяльність координаторів коаліції щодо незабезпечення внесення коаліцією пропозиції щодо кандидатури глави МОЗ.
Як повідомляв УНН, голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що парламентська коаліція існує і діє ефективно.