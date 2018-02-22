Суд обязал полицию открыть уголовное производство о похищении Саакашвили
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Печерский районный суд Киева обязал полицию зарегистрировать в Едином государственном реестре досудебных расследований заявление адвоката о похищении в украинской столице экс-президента Грузии Михеила Саакашвили и открыть уголовное производство. Об этом УНН сообщил адвокат Саакашвили Руслан Чорнолуцкий.
"Печерский суд обязал полицию внести данные в ЕРДР и открыть уголовное производство по факту похищения. Ожидаем результатов в ближайшие дни", - сказал адвокат.
Напомним, бывшего президента Грузии, экс-главу Одесской ОГА Саакашвили вернули в Польшу, откуда он прибыл, нарушая украинское законодательство.
Начальник Мостиского пограничного отряда принял незаконные решения о запрете Михаилу Саакашвили въезда в Украину сроком на три года до 13 февраля 2021 года.