Суд обязал полицию открыть уголовное производство о похищении Саакашвили

"Печерский суд обязал полицию внести данные в ЕРДР и открыть уголовное производство по факту похищения. Ожидаем результатов в ближайшие дни", - сказал адвокат.

Напомним, бывшего президента Грузии, экс-главу Одесской ОГА Саакашвили вернули в Польшу, откуда он прибыл, нарушая украинское законодательство.

Начальник Мостиского пограничного отряда принял незаконные решения о запрете Михаилу Саакашвили въезда в Украину сроком на три года до 13 февраля 2021 года.