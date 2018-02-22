Суд зобов'язав поліцію відкрити кримінальне провадження щодо викрадення Саакашвілі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Печерський районний суд Києва зобов'язав поліцію зареєструвати у Єдиному державному реєстрі досудових розслідувань заяву адвоката про викрадення в українській столиці екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі та відкрити кримінальне провадження. Про це УНН повідомив адвокат Саакашвілі Руслан Чорнолуцький.
“Печерський суд зобов’язав поліцію внести дані до ЄРДР та відкрити кримінальне провадження за фактом викрадення. Очікуємо результатів найближчими днями”, — сказав адвокат.
Нагадаємо, колишнього президента Грузії, екс-главу Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі повернули до Польщі, звідки він прибув, порушуючи українське законодавство.
Начальник Мостиського прикордонного загону прийняв незаконные рішення про заборону Михайлу Саакашвілі в’їзду в Україну терміном на три роки до 13 лютого 2021 року.