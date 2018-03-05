Суд снова арестовал имущество Авакова-младшего

КИЕВ. 5 марта. УНН. Соломенский районный суд Киева во второй раз наложил арест на имущество сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александра в рамках уголовного производства о закупке рюкзаков для МВД. Об этом говорится в постановлении Соломенского районного суда Киева, передает УНН.