Суд снова арестовал имущество Авакова-младшего
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Соломенский районный суд Киева во второй раз наложил арест на имущество сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александра в рамках уголовного производства о закупке рюкзаков для МВД. Об этом говорится в постановлении Соломенского районного суда Киева, передает УНН.
Согласно постановлению суда, арестованы три машиноместа в подземном паркинге и две квартиры.
Отмечается, что арест наложен на имущество подозреваемого на срок проведения предварительного расследования.
Кроме того, говорится в решении, обжалование постановления не останавливает его выполнение.
Как сообщал УНН, Апелляционный суд Киева отправил на повторное рассмотрение в суд первой инстанции решение об аресте имущества сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра, который является фигурантом по делу о рюкзаках МВД.
Напомним, 31 октября двум задержанным по делу “рюкзаков Авакова” сообщили о подозрении. Одним из них оказался сын главы МВД Арсена Авакова Александр. Позже еще одному фигуранту сообщили о подозрении.
В частности, А.Авакова подозревают в совершении преступления, ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (“присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением”).
1 ноября 2017 года суд избрал для Авакова-младшего меру пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного средства контроля.
Однако 26 декабря 2017 года суд снял с него электронный браслет и вернул паспорт.