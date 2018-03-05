Суд знову арештував майно Авакова-молодшого
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Солом’янський районний суд Києва вдруге наклав арешт на майно сина міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Олександра у межах кримінального провадження про закупівлю рюкзаків для МВС. Про це йдеться в ухвалі Солом’янського районного суду Києва, передає УНН.
Згідно з ухвалою суду, арештовано три машиномісця в підземному паркінгу та дві квартири.
Зазначається, що арешт накладено на майно підозрюваного на строк проведення досудового розслідування.
Крім того, йдеться у рішенні, оскарження ухвали не зупиняє її виконання.
Як повідомляв УНН, Апеляційний суд Києва відправив на повторний розгляд до суду першої інстанції ухвалу про арешт на майно сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра, який є фігурантом у справі про рюкзаки МВС.
Нагадаємо, 31 жовтня двом затриманим у справі “рюкзаків Авакова” повідомили про підозру. Одним із них виявився син голови МВС Арсена Авакова Олександр. Пізніше ще одному фігуранту повідомили про підозру.
Зокрема, О.Авакова підозрюють у вчиненні злочину, ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України (“привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем”).
1 листопада 2017 року суд обрав для Авакова-молодшого запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання з носінням електронного засобу контролю.
Однак 26 грудня 2017 року суд зняв з нього електронний браслет і повернув паспорт.