Суд знову арештував майно Авакова-молодшого

КИЇВ. 5 березня. УНН. Солом’янський районний суд Києва вдруге наклав арешт на майно сина міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Олександра у межах кримінального провадження про закупівлю рюкзаків для МВС. Про це йдеться в ухвалі Солом’янського районного суду Києва, передає УНН.