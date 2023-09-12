Суд заставил поставщика электроэнергии вернуть 2,9 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Суд удовлетворил требования ювенальных прокуроров о взыскании с поставщика электроэнергии в учреждения образования 2,9 млн грн излишне уплаченных средств. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, пишет УНН.
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“Ювенальные прокуроры отстояли в суде интересы государства и добились признания недействительными сделок и взыскания с субъекта хозяйствования почти 2, 9 млн грн безосновательно уплаченных средств за электрическую энергию”, - говорится в сообщении.
Детали
Было установлено, что между Управлением образования Днепровской районной в г. Киеве государственной администрации и субъектом хозяйствования были заключены 8 дополнительных соглашений к договору о закупке электрической энергии, которыми вдвое увеличена стоимость электроэнергии и уменьшен объем ее поставки.
Поэтому поставщику электроэнергии в учебные заведения было переплачено почти 2,9 млн гривен.
Реагируя на нарушение законодательства при заключении указанных дополнительных соглашений, Днепровская окружная прокуратура города Киева в июне текущего года заявила в суд иск о признании недействительными дополнительных соглашений и взыскании с поставщика излишне уплаченных бюджетных средств.
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