Суд змусив постачальника електроенергії повернути 2,9 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Суд задовольнив вимоги ювенальних прокурорів про стягнення з постачальника електроенергії до закладів освіти 2,9 млн грн надмірно сплачених коштів. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, пише УНН.
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“Ювенальні прокурори відстояли в суді інтереси держави та домоглися визнання недійсними правочинів та стягнення з суб’єкта господарювання майже 2, 9 млн грн безпідставно сплачених коштів за електричну енергію”, - йдеться у повідомленні.
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Було установлено, що між Управлінням освіти Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації та суб’єктом господарювання були укладені 8 додаткових угод до договору про закупівлю електричної енергії, якими вдвічі збільшено вартість електроенергії та зменшено обсяг її постачання.
Відтак постачальнику електроенергії до закладів освіти було переплачено майже 2,9 млн гривень.
Реагуючи на порушення законодавства під час укладання вказаних додаткових угод, Дніпровська окружна прокуратура міста Києва у червні поточного року заявила до суду позов про визнання недійсними додаткових угод та стягнення з постачальника надмірно сплачених бюджетних коштів.
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