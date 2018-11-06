Суд завтра продолжит рассмотрение жалобы на закрытие дела против Кернеса
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Полтавский апелляционный суд завтра продолжит рассмотрение жалобы Генеральной прокуратуры Украины на закрытие уголовного производства в отношении мэра Харькова Геннадия Кернеса и двух его охранников. Об этом сообщает пресс-центр Судебной власти Украины со ссылкой на информацию Полтавского апелляционного суда, передает УНН.
"Полтавский апелляционный суд сообщает, что при рассмотрении уголовного производства в отношении Кернеса Геннадия Адольфовича, Блинника Виталия Дмитриевича и Смицького Евгения Николаевича, назначенного к рассмотрению на 11 ч. 00 мин. 12 ноября 2018 года,.. запланировано осуществление онлайн-трансляции судебного заседания", - говорится в сообщении.
Напомним, Верховный суд отказался удовлетворять ходатайство адвокатов мэра Харькова Геннадия Кернеса о переносе рассмотрения жалобы Генпрокуратуры Украины на закрытие дела против него из Апелляционного суда Полтавской области в другой.
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2 марта 2015 года следователями Генеральной прокуратуры Украины Кернесу было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.127 (пытки), ч.ч.2, 3 ст.27, ч.1 ст.129 (угроза убийством) УК Украины и объявлено о завершении досудебного расследования.
10 августа Киевский районный суд Полтавы постановил закрыть уголовное производство по обвинению Кернеса, его охранников "в связи с отказом стороны обвинения от обвинения". Судья отметил, что суд расценивает отказ прокуроров от участия в дебатах и их длительное отсутствие на суде как отказ от обвинения.