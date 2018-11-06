Суд завтра продовжить розгляд скарги на закриття справи проти Кернеса
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Полтавський апеляційний суд завтра продовжить розгляд скарги Генеральної прокуратури України на закриття кримінального провадження щодо мера Харкова Геннадія Кернеса та двох його охоронців. Про це повідомляє прес-центр Судової влади України з посилання на інформацію Полтавського апеляційного суду, передає УНН.
"Полтавський апеляційний суд повідомляє, що під час розгляду кримінального провадження щодо Кернеса Геннадія Адольфовича, Блинника Віталія Дмитровича та Сміцького Євгена Миколайовича, призначеного до розгляду на 11 год. 00 хв. 12 листопада 2018 року,.. заплановано здійснення онлайн-трансляції судового засідання", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Верховний суд відмовився задовольняти клопотання адвокатів мера Харкова Геннадія Кернеса щодо перенесення розгляду скарги Генпрокуратури України на закриття справи проти нього з Апеляційного суду Полтавської області до іншого.
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2 березня 2015 року слідчими Генеральної прокуратури України Кернесу було повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.127 (катування), ч.ч.2, 3 ст.27, ч.1 ст.129 (погроза вбивством) КК України та оголошено про завершення досудового розслідування.
10 серпня Київський районний суд Полтави ухвалив закрити кримінальне провадження за обвинуваченням Кернеса, його охоронців "у зв’язку з відмовою сторони обвинувачення від обвинувачення". Суддя зазначив, що суд розцінює відмову прокурорів від участі у дебатах і їх тривалу відсутність на суді як відмову від обвинувачення.