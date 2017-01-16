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Суд приговорил полковника медслужбы за госизмену и дезертирство к 8 годам заключения – А.Матиос

Киев • УНН

 • 8154 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Дарницкий районный суд Киева вынес приговор в деле по обвинению подполковника медицинской службы, заместителя начальника Центра подготовки личного состава ВВС и ВМС Украины "Судак" в государственной измене и дезертирстве, сообщил на своей странице в Facebook главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает УНН.

"Подполковнику медицинской службы, заместителю начальника Центра подготовки личного состава ВВС и ВМС Украины "Судак" Дарницким районным судом Киева вынесен приговор за совершение госизмены и дезертирство, а также переход на службу в российскую армию в период аннексии Крыма", - написал А.Матиос.

По его словам, государственное обвинение в суде поддерживал военный прокурор Дарницкого гарнизона Киева Николай Петришен.

"Суд сегодня объявил приговор - по совокупности совершенных преступлений подполковник получил 8 (восемь) лет реального лишения свободы", - добавил главный военный прокурор.

Как сообщал УНН, И.Безъязыкову сообщили о подозрении в госизмене.

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