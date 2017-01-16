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Суд засудив полковника медслужби за держраду і дезертирство до 8 років ув’язнення – А.Матіос

Київ • УНН

 • 8154 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. Дарницький районний суд Києва виніс вирок у справі за обвинуваченням підполковника медичної служби, заступника начальника Центру підготовки особового складу ВПС та ВМС України "Судак" у державній зраді та дезертирстві, повідомив на своїй сторінці у Facebook головний військовий прокурор Анатолій Матіос, передає УНН.

"Підполковнику медичної служби, заступнику начальника Центру підготовки особового складу ВПС та ВМС Украіни "Судак" Дарницьким районним судом м.Києва оголошено вирок за вчинення держзради та дезертирства, а також перехід на службу до Російської арміі в період анексії Криму", - написав А.Матіос.

За його словами, державне обвинувачення у суді підтримував військовий прокурор Дарницького гарнізону Києва Микола Петришен.

"Суд сьогодні оголосив вирок- за сукупністю вчинених злочинів підполковник отримав 8 (вісім) років реального позбавлення волі",- додав головний військовий прокурор.

Як повідомляв УНН, І.Без'язикову повідомили про підозру у держзраді.

Українські Національні Новини

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