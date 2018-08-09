Суд оставил Савченко под стражей
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Апелляционный суд Киева оставил народного депутата Украины Надежду Савченко под арестом до 7 сентября 2018 года. Об этом сообщил председательствующий судья Олег Присяжнюк, передает УНН.
"Апелляционные жалобы ... удовлетворить частично. Постановление судьи Шевченковского районного суда Киева ... отменить. Постановить новое решение, которым ходатайство старшего следователя ГСУ СБУ согласовано с прокурором военной прокуратуры ... о продлении срока действия меры пресечения Савченко удовлетворить. Продолжить Савченко срок содержания под стражей продолжительностью 57 дней, а именно - до 7 сентября 2018 года", - огласил решение судья Присяжнюк.
При этом суд оставил без удовлетворения ходатайство о взятии на личное поручительство Савченко.
Напомним, 13 июля Шевченковский районный суд Киева продлил для Надежды Савченко срок содержания под стражей без возможности внесения залога на два месяца - до 10 сентября включительно.
В конце марта Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест.
В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.
В конце июля 2018 года ГПУ завершила следствие по делу Рубана и Савченко.
Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что во время следствия по делу народного депутата Украины Надежды Савченко и руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, собраны все необходимые доказательства, подтверждающие первоначальную версию о подготовке масштабного теракта в центре украинской столицы.