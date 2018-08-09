Суд оставил Савченко под стражей

"Апелляционные жалобы ... удовлетворить частично. Постановление судьи Шевченковского районного суда Киева ... отменить. Постановить новое решение, которым ходатайство старшего следователя ГСУ СБУ согласовано с прокурором военной прокуратуры ... о продлении срока действия меры пресечения Савченко удовлетворить. Продолжить Савченко срок содержания под стражей продолжительностью 57 дней, а именно - до 7 сентября 2018 года", - огласил решение судья Присяжнюк.

При этом суд оставил без удовлетворения ходатайство о взятии на личное поручительство Савченко.

Напомним, 13 июля Шевченковский районный суд Киева продлил для Надежды Савченко срок содержания под стражей без возможности внесения залога на два месяца - до 10 сентября включительно.

В конце марта Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест.

В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.

В конце июля 2018 года ГПУ завершила следствие по делу Рубана и Савченко.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что во время следствия по делу народного депутата Украины Надежды Савченко и руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, собраны все необходимые доказательства, подтверждающие первоначальную версию о подготовке масштабного теракта в центре украинской столицы.