Суд залишив Савченко під вартою
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Апеляційний суд Києва залишив народного депутата України Надію Савченко під арештом до 7 вересня 2018 року. Про це повідомив головуючий суддя Олег Присяжнюк, передає УНН.
“Апеляційні скарги ... задовольнити частково. Ухвалу судді Шевченківського районного суду Києва ... скасувати. Постановити нову ухвалу, якою клопотання старшого слідчого ГСУ СБУ погоджене з прокурором військової прокуратури ... про продовження строку дії запобіжного заходу Савченко задовільнити. Продовжити Савченко строк тримання під вартою тривалістю 57 днів, а саме до 7 вересня 2018 року”, — оголосив рішення суддя Присяжнюк.
При цьому суд залишив без задоволення клопотання про взяття на особисту поруку Савченко.
Нагадаємо, 13 липня Шевченківський районний суд Києва продовжив для Надії Савченко термін тримання під вартою без можливості внесення застави на два місяці — до 10 вересня включно.
Наприкінці березня Верховна Рада позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт.
У ВР Савченко затримали, зачитавши їй повідомлення, у чому її підозрюють: злочини, передбачені ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а також ч.1 ст.258-3 ККУ. Генпрокурор Луценко раніше заявив, що є незаперечні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.
Наприкінці липня 2018 року ГПУ завершила слідство у справі Рубана і Савченко.
Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що під час слідства у справі народного депутата України Надії Савченко і керівника Центру звільнення полонених “Офіцерський корпус” Володимира Рубана, зібрано всі необхідні докази, які підтверджують первинну версію про підготовку масштабного теракту в центрі української столиці.