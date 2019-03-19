Суд оставил под стражей подозреваемого в организации тройного убийства бизнесмена
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Сегодня, 19 марта, Шевченковский районный суд столицы рассмотрел и отклонил ходатайство стороны защиты бизнесмена Сергея Скрипки об изменении ему меры пресечения с содержания под стражей на более мягкое, передает корреспондент УНН.
Скрипку обвиняют в подготовке террористического акта, в результате которого должны были погибнуть три человека: представитель Самообороны Майдана в Черкасской области, председатель сельсовета Лящовки Черкасской области и ее муж. Целью преступления было запугивание жителей села.
23.06.2018 сотрудники СБУ задержали бизнесмена в порядке ст. 208 УПК Украины. На следующий день ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 258 УК Украины.
К подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога. Однако защита Скрипки сегодня попытался это оспорить.
Суд выслушал стороны и принял решение отклонить ходатайство адвокатов. Подозреваемый в организации тройного убийства Скрипка остается под стражей.
Как сообщал УНН, 9 марта, сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили заказное убийство предпринимателя из Херсона, задержав организатора преступления.