Суд оставил под стражей подозреваемого в организации тройного убийства бизнесмена

Скрипку обвиняют в подготовке террористического акта, в результате которого должны были погибнуть три человека: представитель Самообороны Майдана в Черкасской области, председатель сельсовета Лящовки Черкасской области и ее муж. Целью преступления было запугивание жителей села.

23.06.2018 сотрудники СБУ задержали бизнесмена в порядке ст. 208 УПК Украины. На следующий день ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 258 УК Украины.

К подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога. Однако защита Скрипки сегодня попытался это оспорить.

Суд выслушал стороны и принял решение отклонить ходатайство адвокатов. Подозреваемый в организации тройного убийства Скрипка остается под стражей.

Как сообщал УНН, 9 марта, сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили заказное убийство предпринимателя из Херсона, задержав организатора преступления.