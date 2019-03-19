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Суд залишив під вартою підозрюваного у організації потрійного вбивства бізнесмена

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Сьогодні, 19 березня, Шевченківський районний суд столиці розглянув і відхилив клопотання сторони захисту бізнесмена Сергія Скрипки про зміну йому запобіжного заходу з утримання під вартою на більш м'яке, передає кореспондент УНН.

Суд залишив під вартою підозрюваного у організації потрійного вбивства бізнесмена

Скрипці закидають підготовку до терористичного акту в результаті якого повинні були загинути троє людей: представник Самооборони Майдану в Черкаській області, голова сільради Лящівки Черкаської області та її чоловік. Метою злочину було залякування жителів села.

23.06.2018 співробітники СБУ затримали бізнесмена в порядку ст. 208 КПК України. На наступний день йому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 258 КК України.

До підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без визначення розміру застави. Однак захист Скрипки сьогодні спробував це оскаржити.

Суд вислухав сторони і прийняв рішення відхилити клопотання адвокатів. Підозрюваний в організації потрійного вбивства Скрипка залишається під вартою.

Як повідомляв УНН, 9 березня, співробітники Служби безпеки України запобігли замовному вбивству підприємця з Херсонщини, затримавши організатора злочину.

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