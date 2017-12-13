Суд оставил Зайцеву под стражей
Киев • УНН
ХАРЬКОВ-КИЕВ. 13 декабря. УНН. Киевский районный суд Харькова удовлетворил ходатайство прокурора о продлении срока действия меры пресечения в виде содержания под стражей участницу смертельного ДТП Елене Зайцевой до 10 февраля 2018 года, передает корреспондент УНН.
Суд постановил оставить Зайцеву под стражей до 10 февраля 2018.
Одако, срок предварительного расследования продлен до 14 февраля.
Как сообщал УНН, вечером 18 октября в Харькове на перекрестке ул.Сумская и переулка Мечникова автомобиль "Lexus RX" под управлением 20-летней Елены Зайцевой, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с автомобилем "Volkswagen Touareg". В результате столкновения "Lexus" вылетел на тротуар и наехал на 11 пешеходов , 5 из которых погибли на месте. Еще одна девушка умерла от полученных травм в больнице утром 26 октября.
Киевский районный суд Харькова 20 октября избрал для 20-летней водительницы Lexus Елены Зайцевой мера пресечения в виде содержания под стражей (60 суток без права внесения залога). Срок действия ее пресечения заканчивается 16 декабря.