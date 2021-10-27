Суд оставил конфискованным доход Кивы от жемовой ямы более чем в 1,2 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила конфискованным более 1,2 млн гривен дохода народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы от якобы сдачи в аренду жемовой ямы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.
Цитата
“27 октября 2021 года Апелляционная Палата Высшего антикоррупционного суда оставила без удовлетворения апелляционную жалобу стороны защиты на решение суда первой инстанции от 13.08.2021 о признании необоснованными активов в сумме более 1,2 млн гривен, принадлежащих народному депутату Украины”, — говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что таким образом, апелляционный суд поддержал позицию прокурора САП и оставил без изменений решение ВАКС, которым признано необоснованными активами в сумме свыше 1,2 млн гривен, принадлежащих народному депутату Украины, и взыскано их в соответствии с украинским законодательством в доход государства.
В САП напомнили, что нардеп за аренду объектов недвижимости (жомовая яма) противоправно получил 1 242 236 гривен. Еще 10 тыс. гривен были зачислены на банковский счет депутата в качестве комиссионных доходов за проведение безналичных банковских операций.
Дополнение
По факту стрельбы народного депутата от “Оппозиционной платформы — При жизни” Ильи Кивы возбуждено дело.