Суд оставил конфискованным доход Кивы от жемовой ямы более чем в 1,2 млн грн

Цитата

“27 октября 2021 года Апелляционная Палата Высшего антикоррупционного суда оставила без удовлетворения апелляционную жалобу стороны защиты на решение суда первой инстанции от 13.08.2021 о признании необоснованными активов в сумме более 1,2 млн гривен, принадлежащих народному депутату Украины”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что таким образом, апелляционный суд поддержал позицию прокурора САП и оставил без изменений решение ВАКС, которым признано необоснованными активами в сумме свыше 1,2 млн гривен, принадлежащих народному депутату Украины, и взыскано их в соответствии с украинским законодательством в доход государства.

В САП напомнили, что нардеп за аренду объектов недвижимости (жомовая яма) противоправно получил 1 242 236 гривен. Еще 10 тыс. гривен были зачислены на банковский счет депутата в качестве комиссионных доходов за проведение безналичных банковских операций.

Дополнение

По факту стрельбы народного депутата от “Оппозиционной платформы — При жизни” Ильи Кивы возбуждено дело.