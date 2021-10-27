Суд залишив конфіскованим дохід Киви від жомової ями в понад 1,2 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила конфіскованим понад 1,2 млн гривень доходу народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Іллі Киви від нібито здачі в оренду жомової ями. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.
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“27 жовтня 2021 року Апеляційна Палата Вищого антикорупційного суду залишила без задоволення апеляційну скаргу сторони захисту на рішення суду першої інстанції від 13.08.2021 про визнання необґрунтованими активів у сумі понад 1,2 млн гривень, що належать народному депутату України”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що таким чином, апеляційний суд підтримав позицію прокурора САП та залишив без змін рішення ВАКС, яким визнано необґрунтованими активами у сумі понад 1,2 млн гривень, що належать народному депутату України, та стягнуто їх відповідно до українського законодавства в дохід держави.
В САП нагадали, що нардеп за оренду об’єктів нерухомості (жомова яма) протиправно отримав 1 242 236 гривень. Ще 10 тис. гривень було зараховано на банківський рахунок депутата як комісійні доходи за проведення безготівкових банківських операцій.
Доповнення
За фактом стрілянини народного депутата від “Опозиційної платформи — За життя” Іллі Киви порушено справу.