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Суд залишив конфіскованим дохід Киви від жомової ями в понад 1,2 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила конфіскованим понад 1,2 млн гривень доходу народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Іллі Киви від нібито здачі в оренду жомової ями. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.

Суд залишив конфіскованим дохід Киви від жомової ями в понад 1,2 млн грн

Цитата

“27 жовтня 2021 року Апеляційна Палата Вищого антикорупційного суду залишила без задоволення апеляційну скаргу сторони захисту на рішення суду першої інстанції від 13.08.2021 про визнання необґрунтованими активів у сумі понад 1,2 млн гривень, що належать народному депутату України”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що таким чином, апеляційний суд підтримав позицію прокурора САП та залишив без змін рішення ВАКС, яким визнано необґрунтованими активами у сумі понад 1,2 млн гривень, що належать народному депутату України, та стягнуто їх відповідно до українського законодавства в дохід держави.

В САП нагадали, що нардеп за оренду об’єктів нерухомості (жомова яма) протиправно отримав 1 242 236 гривень. Ще 10 тис. гривень було зараховано на банківський рахунок депутата як комісійні доходи за проведення безготівкових банківських операцій.

Доповнення

За фактом стрілянини народного депутата від “Опозиційної платформи — За життя” Іллі Киви порушено справу.

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