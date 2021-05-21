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Суд оставил без изменений домашний арест Медведчуку

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 мая. УНН. Киевский апелляционный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции о круглосуточном домашнем аресте народного депутата Виктора Медведчука, передает корреспондент УНН.

Суд оставил без изменений домашний арест Медведчуку

Цитата

“Коллегия судей постановила решение судьи... оставить без изменений, а апелляционные жалобы, поданные в интересах Медведчука, и апелляционную жалобу Медведчука в уголовном производстве заместителя начальника управления ОГП Мороза оставить без удовлетворения. В удовлетворении заявлений народных депутатов Украины... о передаче им на личное поручительство Медведчука отказать”, — заявил судья.

Детали

Постановление апелляционного суда обжалованию не подлежит. Полный текст постановления будет обнародован 26 мая.

Что было раньше

Печерский районный суд Киеве 13 мая отправил под круглосуточный домашний арест народного депутата Украины Виктора Медведчука до 9 июля.

На него надели электронный браслет.

Прокуратура ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога — более чем 300 млн грн. Обвинение просило арестовать нардепа до 10 июля.

Решение суда первой инстанции обжаловали и сторона защиты, и обвинения.

Перед этим, 12 мая, Медведчук был в Офисе Генпрокурора для участия в следственных действиях, где ему вручили подозрение.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что нардепам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку сообщено о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.

Ранее Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Медведчука, его жены и других лиц.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение применить санкции в отношении Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко из-за финансирования терроризма.

Что же касается Козака, то Президент Владимир Зеленский еще 2 февраля ввел против него персональные санкции. Санкции будут действовать 5 лет. Также санкции наложены на ряд предприятий медиахолдинга “Новости”, куда также входят телеканалы “ZIK” и “NewsOne”, 112-канал.

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