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Суд залишив без змін домашній арешт Медведчуку

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 травня. УНН. Київський апеляційний суд залишив без змін рішення суду першої інстанції про цілодобовий домашній арешт народного депутата Віктора Медведчука, передає кореспондент УНН.

Суд залишив без змін домашній арешт Медведчуку

Цитата

“Колегія суддів постановила ухвалу судді... залишити без змін, а апеляційні скарги, подані в інтересах Медведчука, та апеляційну скаргу Медведчука у кримінальному провадженні заступника начальника управління ОГП Мороза залишити без задоволення. У задоволенні заяв народних депутатів України... про передачу їм на особисту поруку Медведчука відмовити”, — заявив суддя.

Деталі

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає. Повний текст ухвали буде оприлюднено 26 травня.

Що було раніше

Печерський районний суд Києва 13 травня відправив під цілодобовий домашній арешт народного депутата України Віктора Медведчука до 9 липня.

На нього надягли електронний браслет.

Прокуратура клопотала про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою із альтернативою внесення застави — у понад 300 млн грн. Обвинувачення просило арештувати нардепа до 10 липня.

Рішення суду першої інстанції оскаржили і сторона захисту, і обвинувачення.

Перед цим, 12 травня, Медведчук був в Офісі Генпрокурора для участі в слідчих діях, де йому вручили підозру.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що нардепам Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку повідомлено про підозру у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.

Раніше Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти Медведчука, його дружини та інших осіб.

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення застосувати санкції щодо Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко через фінансування тероризму.

Що ж стосується Козака, то Президент Володимир Зеленський ще 2 лютого запровадив проти нього персональні санкції. Санкції діятимуть 5 років. Також санкції накладені на низку підприємств медіахолдингу “Новини”, куди також входять телеканали “ZIK” і “NewsOne”, 112-канал.

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