Суд будет зачитывать приговор экс-бойцам "Торнадо" еще ориентировочно два-три часа - пресс-секретарь

"Зачитано 140 страниц (текста приговора - ред.) из 200. То есть, через 2-3 часа ждем всех на объявление резолютивной части", - сказала она.

При этом государственный обвинитель, военный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что сейчас уже доказана вина обвиняемых по ряду эпизодов.

Напомним, 7 апреля утром суд начал оглашать приговор экс-бойцам "Торнадо". Впоследствии суд перешел к оглашению приговора в закрытой части заседания.

Позже экс-бойцов "Торнадо" повезли в СИЗО, суд продолжил зачитывать приговор без обвиняемых.

Как сообщал УНН, в 2015 году были задержаны 12 бойцов "Торнадо" по обвинению в незаконном лишении свободы и похищении местных жителей, пытках, убийстве и ряде других тяжких преступлений.

6 июля 2015 года главный военный прокурор Анатолий Матиос рассказал, что бойцы роты патрульной службы милиции "Торнадо" пытали задержанных людей с помощью тока, угрожали расстрелом и снимали все на мобильные телефоны. Также в рамках досудебного расследования уголовных производств по подозрению командира роты милиции особого назначения Руслана Онищенко и его подчиненных выявлены факты развращения несовершеннолетних.

Кроме того, А.Матиоса отмечал, что среди бойцов роты "Торнадо" есть неоднократно судимые лица. Однако в МВД Украины сообщили, что не знали о судимости бойцов "Торнадо", которым выдали милицейские удостоверения.