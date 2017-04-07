Суд зачитуватиме вирок екс-бійцям "Торнадо" ще орієнтовно дві-три години - прес-секретар
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Судді Оболонського районного суду Києва зачитуватимуть вирок екс-бійцям "Торнадо" ще орієнтовно дві-три години. Про це повідомила журналістам прес-секретар суду Інна Свинаренко, передає кореспондент УНН.
"Зачитано 140 сторінок (тексту вирок - ред.) із 200. Тобто, через 2-3 години чекаємо усіх на оголошення резолютивної частини", - сказала вона.
При цьому державний обвинувач, військовий прокурор Руслан Кравченко повідомив, що наразі вже доведено вину обвинувачених за низкою епізодів.
Нагадаємо, 7 квітня зранку суд розпочав оголошувати вироки екс-бійцям "Торнадо". Згодом суд перейшов до оголошення вироку в закритій частині засідання.
Пізніше екс-бійців “Торнадо” повезли до СІЗО, суд продовжив зачитувати вирок без обвинувачених.
Як повідомляв УНН, у 2015 році були затримані 12 бійців “Торнадо” за обвинуваченням у незаконному позбавленні волі та викраденні місцевих жителів, тортурах, вбивстві та низці інших тяжких злочинів.
6 липня 2015 року головний військовий прокурор Анатолій Матіос розповів, що бійці роти патрульної служби міліції “Торнадо” катували затриманих людей за допомогою струму, погрожували розстрілом і знімали все на мобільні телефони. Також у рамках досудового розслідування кримінальних проваджень за підозрою командира роти міліції особливого призначення Руслана Онищенка та його підлеглих виявлено факти розбещення неповнолітніх.
Крім того, А.Матіос наголошував, що серед бійців роти “Торнадо” є неодноразово судимі особи. Однак у МВС України повідомили, що не знали про судимість бійців “Торнадо”, яким видали міліцейські посвідчення.