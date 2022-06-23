Суд запретил партию Натальи Витренко
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. Восьмой апелляционный административный суд во Львове 23 июня запретил партию “Прогрессивная социалистическая партия Украины”, которую СНБО считает пророссийской, пишет УНН со ссылкой на информацию суда.
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"Судом удовлетворены исковые требования Министерства юстиции Украины: запрещена деятельность политической партии "Прогрессивная социалистическая партия Украины", - говорится в сообщении.
Детали
По решению суда, средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований переданы в собственность государства.
"В удовлетворении встречного искового заявления политической партии "Прогрессивная социалистическая партия Украины" к Министерству юстиции Украины, третье лицо - Служба безопасности Украины, о признании действий противоправными отказано", - добавили в суде.
Добавим, руководителем “Прогрессивной социалистической партии Украины” является Наталья Витренко.
Дополнение
Таким образом суд запретил уже 12-ю партию.