Суд заборонив партію Наталії Вітренко

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"Судом задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції України: заборонено діяльність політичної партії "Прогресивна соціалістична партія України", - йдеться у повідомленні.

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За рішенням суду, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави.

"У задоволенні зустрічної позовної заяви політичної партії "Прогресивна соціалістична партія України" до Міністерства юстиції України, третя особа - Служба безпеки України, про визнання дій протиправними відмовлено", - додали у суді.

Додамо, керівником “Прогресивної соціалістичної партії України” є Наталія Вітренко.

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Таким чином суд заборонив вже 12-ту партію.