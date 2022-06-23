Суд заборонив партію Наталії Вітренко
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Восьмий апеляційний адміністративний суд у Львові 23 червня заборонив партію “Прогресивна соціалістична партія України”, яку РНБО вважає проросійською, пише УНН з посиланням на інформацію суду.
Цитата
"Судом задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції України: заборонено діяльність політичної партії "Прогресивна соціалістична партія України", - йдеться у повідомленні.
Деталі
За рішенням суду, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави.
"У задоволенні зустрічної позовної заяви політичної партії "Прогресивна соціалістична партія України" до Міністерства юстиції України, третя особа - Служба безпеки України, про визнання дій протиправними відмовлено", - додали у суді.
Додамо, керівником “Прогресивної соціалістичної партії України” є Наталія Вітренко.
Доповнення
Таким чином суд заборонив вже 12-ту партію.