Суд арестовал предполагаемого организатора теракта в Санкт-Петербурге

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 34324 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100481 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 152227 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114794 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115536 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111967 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103902 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106941 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103456 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152554 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Суд арестовал предполагаемого организатора теракта в Санкт-Петербурге

Суд арестовал предполагаемого организатора теракта в Санкт-Петербурге

Киев  •  УНН

 • 12225 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Басманный суд Москвы арестовал до 3 июня 27-летнего Аброра Азимова, подозреваемого в организации теракта в петербургском метро, сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.  

Адвокат арестованного Армен Задоян заявил в суде, что его подзащитный “признает вину в полном объеме”.

Однако позднее сам А.Азимов частично опроверг эти слова.

“Я согласен с арестом, но о том, что я причастен к взрыву — я такого не говорил, — заявил он. — Мое участие есть, но не прямое. Я не осознавал свои действия, мне давали команду, я исполнял”.

По версии следствия, А.Азимов занимался подготовкой Акбаржона Джалилова — предполагаемого исполнителя теракта.

Как сообщал УНН, выходец из Центральной Азии Аброр Азимов был задержан 17 апреля в Одинцовском районе Московской области.

Напомним, в результате теракта, произошедшего в метро Санкт-Петербурга 3 апреля, погибли 15 человек и почти 50 были ранены.

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