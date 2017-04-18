Суд арестовал предполагаемого организатора теракта в Санкт-Петербурге

Адвокат арестованного Армен Задоян заявил в суде, что его подзащитный “признает вину в полном объеме”.

Однако позднее сам А.Азимов частично опроверг эти слова.

“Я согласен с арестом, но о том, что я причастен к взрыву — я такого не говорил, — заявил он. — Мое участие есть, но не прямое. Я не осознавал свои действия, мне давали команду, я исполнял”.

По версии следствия, А.Азимов занимался подготовкой Акбаржона Джалилова — предполагаемого исполнителя теракта.

Как сообщал УНН, выходец из Центральной Азии Аброр Азимов был задержан 17 апреля в Одинцовском районе Московской области.

Напомним, в результате теракта, произошедшего в метро Санкт-Петербурга 3 апреля, погибли 15 человек и почти 50 были ранены.