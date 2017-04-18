Суд заарештував ймовірного організатора теракту в Санкт-Петербурзі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Басманний суд Москви заарештував до 3 червня 27-річного Аброра Азімова, підозрюваного в організації теракту в петербурзькому метро, повідомляє УНН із посиланням на Deutsche Welle.
Адвокат заарештованого Армен Задоян заявив у суді, що його підзахисний “визнає провину в повному обсязі”.
Однак пізніше сам А.Азімов частково спростував ці слова.
“Я згоден з арештом, але про те, що я причетний до вибуху — я такого не говорив, — заявив він. — Моя участь є, але не пряма. Я не усвідомлював свої дії, мені давали команду, я виконував”.
За версією слідства, А.Азімов займався підготовкою Акбаржона Джалілова — ймовірного виконавця теракту.
Як повідомляв УНН, виходець із Центральної Азії Аброр Азімов був затриманий 17 квітня в Одинцовському районі Московської області.
Нагадаємо, в результаті теракту, який стався в метро Санкт-Петербурга 3 квітня, загинули 15 осіб і майже 50 були поранені.