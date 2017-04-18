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Суд заарештував ймовірного організатора теракту в Санкт-Петербурзі

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. Басманний суд Москви заарештував до 3 червня 27-річного Аброра Азімова, підозрюваного в організації теракту в петербурзькому метро, повідомляє УНН із посиланням на Deutsche Welle.

Адвокат заарештованого Армен Задоян заявив у суді, що його підзахисний “визнає провину в повному обсязі”.

Однак пізніше сам А.Азімов частково спростував ці слова.

“Я згоден з арештом, але про те, що я причетний до вибуху — я такого не говорив, — заявив він. — Моя участь є, але не пряма. Я не усвідомлював свої дії, мені давали команду, я виконував”.

За версією слідства, А.Азімов займався підготовкою Акбаржона Джалілова — ймовірного виконавця теракту.

Як повідомляв УНН, виходець із Центральної Азії Аброр Азімов був затриманий 17 квітня в Одинцовському районі Московської області.

Нагадаємо, в результаті теракту, який стався в метро Санкт-Петербурга 3 квітня, загинули 15 осіб і майже 50 були поранені.

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