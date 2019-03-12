Суд арестовал подозреваемого в заказе убийства фермера
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 12 марта. УНН. Суд взял под стражу подозреваемого в заказе убийства главы фермермерського хозяйства из Херсонской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Кировоградской области.
"Заказчику преступления объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 189 УК Украины (вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах совершенное организованной группой). Сейчас по требованию прокуратуры суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога", - говорится в сообщении.
По версии следствия, один из членов организованной группировки из Запорожья подыскивал исполнителей заказного убийства в криминальной среде Кировоградской области. Организатор собирался похитить предпринимателя для вымогательства почти ста тысяч долларов США. После получения всей суммы предпринимателя планировалось убить.
Заказное убийство предпринимателя удалось предупредить.
"Правоохранители имитировали похищение фермера. Исполнителя преступления был задержан после передачи части "гонорара" в размере сорока тысяч долларов", - уточнили в прокуратуре.
Напомним, СБУ предупредила заказное убийство предпринимателя из Херсонской области, задержав организатора преступления.