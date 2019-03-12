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Суд заарештував підозрюваного у замовленні вбивства фермера

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 12 березня. УНН. Суд взяв під варту підозрюваного у замовленні вбивства голови фермермерського господарства з Херсонської області. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Кіровоградської області.

"Замовнику злочину оголошено про підозру за ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 189 КК України (вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах вчинене організованою групою). Наразі на вимогу прокуратури суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави", - йдеться в повідомленні.

За версією слідства, один із членів організованого угруповання із Запоріжжя підшукував виконавців замовного вбивства у кримінальному середовищі Кіровоградської області. Організатор збирався викрасти підприємця для вимагання майже ста тисяч доларів США. Після отримання всієї суми підприємця планувалося вбити.

Замовне убивство підприємця вдалося попередити.

"Правоохоронці імітували викрадення фермера. Виконавця злочину було затримано після передачі частини "гонорару" в розмірі сорока тисяч доларів", - уточнили у прокуратурі.

Нагадаємо, СБУ попередила замовне вбивство підприємця з Херсонської області, затримавши організатора злочину.

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