Суд арестовал второго подозреваемого в подкупе Тимошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения второму подозреваемому в подкупе кандидата в президенты Украины на выборах-2019 Юрия Тимошенко. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган в Twitter, передает УНН.
"Второму подозреваемому в попытке подкупа кандидата в президенты Украини - Ищенко А.А. - решением Печерского райсуда. Киева избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 4 млн грн", - написала она.
Как сообщал УНН, Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому Костанчуку Т.Д, который пытался подкупить кандидата в президенты Украины с правом внесения залога в размере 4 млн грн.
Как сообщал УНН, злоумышленниками, которые пытались подкупить кандидата в президенты Юрия Тимошенко, оказались глава "Партии защитников Украины" Тарас Костанчук и Александр Ищенко.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ГПУ считает, что подкуп кандидата в президенты заказал Дубиль
Напомним, правоохранители задержали двух человек, которые пытались вручить доллары в эквиваленте 5 млн грн кандидату в президенты Юрию Тимошенко за отказ баллотироваться.