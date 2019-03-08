Суд арестовал второго подозреваемого в подкупе Тимошенко

"Второму подозреваемому в попытке подкупа кандидата в президенты Украини - Ищенко А.А. - решением Печерского райсуда. Киева избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 4 млн грн", - написала она.



Как сообщал УНН, Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому Костанчуку Т.Д, который пытался подкупить кандидата в президенты Украины с правом внесения залога в размере 4 млн грн.



Как сообщал УНН, злоумышленниками, которые пытались подкупить кандидата в президенты Юрия Тимошенко, оказались глава "Партии защитников Украины" Тарас Костанчук и Александр Ищенко.

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Напомним, правоохранители задержали двух человек, которые пытались вручить доллары в эквиваленте 5 млн грн кандидату в президенты Юрию Тимошенко за отказ баллотироваться.