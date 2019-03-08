Суд заарештував другого підозрюваного в підкупі Тимошенка
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід другому підозрюваному у підкупі кандидата в президенти України на виборах-2019 Юрія Тимошенка. Про це повідомила прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган у Twitter, передає УНН.
"Другому підозрюваному у спробі підкупу кандидата в президенти Украіни - Іщенку О.А. - рішенням Печерського райсуду м. Києва обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі 4 млн грн", - написала вона.
Як повідомляв УНН, Печерський районий суд міста Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою підозрюваному Костанчуку Т.Д, який намагався підкупити кандидата в президенти України з правом внесення застави в розмірі 4 млн грн.
Як повідомляв УНН, зловмисниками, які намагались підкупити кандидата в президенти Юрія Тимошенка, виявились голова “Партії захисників України” Тарас Костанчук та Олександр Іщенко.
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Нагадаємо, правоохоронці затримали двох осіб, які намагалася вручити долари в еквіваленті 5 млн грн кандидату в президенти Юрію Тимошенку за відмову балотуватися.