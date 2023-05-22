Суд взял под стражу подозреваемых в деле изнасилования 11-летней девочки
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Под стражу, по решению суда, взяли подозреваемых по делу сексуального насилия над 11-летней девочкой на Фастовщине, сообщает полиция Киевщины, пишет УНН.
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“Держали ребенка за руки и ноги, снимали изнасилование на видео. Суд взял под стражу подозреваемых в сексуальном насилии над 11-летней девочкой на Фастовщине”, - говорится в сообщении.
Детали
В изоляторе временного содержания будет находиться 16-летний парень, который совершил сексуальное насилие, 22-летний парень, который снимал издевательства над ребенком на видео, а также 16-летняя девушка, которая держала потерпевшую за руки и ноги.
Суд также назначил еще двум несовершеннолетним сообщникам круглосуточный домашний арест.
Напоминаем
На днях полиция Киевщины задержала группу несовершеннолетних, которые были причастны к сексуальному насилию. Предварительно известно, что преступники пригласили потерпевшую в гости, где употребляли спиртное, издевались, унижали и совершили сексуальное насилие.