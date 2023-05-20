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Групу підлітків на Київщині затримали через зґвалтування 11-річної дівчинки

Групу підлітків на Київщині затримали через зґвалтування 11-річної дівчинки

Київ • УНН

 • 1037026 перегляди

КИЇВ. 20 травня. УНН. На Київщині поліцейські затримали групу підлітків за підозрою у зґвалтуванні неповнолітньої, повідомля ГУНП у Київській області, пише УНН.

Деталі

Сексуальне та фізичне насильство над 11-річною дівчинкою вчинили в одному із сіл Фастівського району Київщини.

"Підлітки запросили потерпілу в гості, вживали спиртне, а потім вдалися до насильства над дитиною. Троє дівчат віком від 14-17 років принижували та били потерпілу. Вони ж тримали дівчинку, поки 16-річний юнак вчинив насильницькі дії. Знущання знімав на мобільний 22-річний товариш однієї зі зловмисниць", - повідомили у поліції.

19 травня дитина розповіла про все матері, яка відразу звернулася до поліції.

"Правоохоронці провели невідкладний обшук та зібрали речові докази, що свідчать про зґвалтування дитини", - вказали у поліції.

Поліцейські затримали всіх зловмисників та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Медики та психологи надають дитині всю необхідну допомогу.

За фактом зґвалтування слідчі здійснюють досудове розслідування за ч. 4 ст. 152 ККУ. Фігурантам уже повідомили про підозру. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо

У Броварах на Київщині поліція затримала чоловіка за зґвалтування чотирирічної дівчинки.

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