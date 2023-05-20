Групу підлітків на Київщині затримали через зґвалтування 11-річної дівчинки
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. На Київщині поліцейські затримали групу підлітків за підозрою у зґвалтуванні неповнолітньої, повідомля ГУНП у Київській області, пише УНН.
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Сексуальне та фізичне насильство над 11-річною дівчинкою вчинили в одному із сіл Фастівського району Київщини.
"Підлітки запросили потерпілу в гості, вживали спиртне, а потім вдалися до насильства над дитиною. Троє дівчат віком від 14-17 років принижували та били потерпілу. Вони ж тримали дівчинку, поки 16-річний юнак вчинив насильницькі дії. Знущання знімав на мобільний 22-річний товариш однієї зі зловмисниць", - повідомили у поліції.
19 травня дитина розповіла про все матері, яка відразу звернулася до поліції.
"Правоохоронці провели невідкладний обшук та зібрали речові докази, що свідчать про зґвалтування дитини", - вказали у поліції.
Поліцейські затримали всіх зловмисників та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Медики та психологи надають дитині всю необхідну допомогу.
За фактом зґвалтування слідчі здійснюють досудове розслідування за ч. 4 ст. 152 ККУ. Фігурантам уже повідомили про підозру. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.
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