У Броварах поліція затримала чоловіка, який зґвалтував чотирирічну дівчинку
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. У місті Бровари, що на Київщині, поліція затримала 48-річного чоловіка, який цієї ночі зґвалтував дитину, чотирирічну дівчинку. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов у Telegram, пише УНН.
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"Щойно поліція Київщини затримала негідника, який цієї ночі зґвалтував дитину в Броварах - це 48-річний уродженець Бердянська, раніше судимий за розбій та грабіж", - йдеться у повідомленні.
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Також Нєбитов звернувся до батьків, сказавши та закликавши їх "не залишати малолітніх дітей без нагляду".
"Водночас звертаюсь до батьків, не залишайте малолітніх дітей без нагляду, тим більше з малознайомими вам людьми. Саме ви, перш за все, відповідальні за безпеку і добробут своїх доньок та синів", - додав він.