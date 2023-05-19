В Броварах полиция задержала мужчину, который изнасиловал четырехлетнюю девочку

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"Только что полиция Киевщины задержала негодяя, который этой ночью изнасиловал ребенка в Броварах - это 48-летний уроженец Бердянска, ранее судимый за разбой и грабеж", - говорится в сообщении.

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Также Небытов обратился к родителям, сказав и призвав их "не оставлять малолетних детей без присмотра".

"В то же время обращаюсь к родителям, не оставляйте малолетних детей без присмотра, тем более с малознакомыми вам людьми. Именно вы, прежде всего, ответственны за безопасность и благополучие своих дочерей и сыновей", - добавил он.