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Группу подростков в Киевской области задержали из-за изнасилования 11-летней девочки

Группу подростков в Киевской области задержали из-за изнасилования 11-летней девочки

Киев • УНН

 • 1037026 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. В Киевской области полицейские задержали группу подростков по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней, сообщает ГУНП в Киевской области, пишет УНН.

Детали

Сексуальное и физическое насилие над 11-летней девочкой совершили в одном из сел Фастовского района Киевской области.

"Подростки пригласили потерпевшую в гости, употребляли спиртное, а затем прибегли к насилию над ребенком. Трое девушек в возрасте от 14-17 лет унижали и били потерпевшую. Они же держали девочку, пока 16-летний юноша совершил насильственные действия. Издевательства снимал на мобильный 22-летний товарищ одной из злоумышленниц", - сообщили в полиции.

19 мая ребенок рассказал обо всем матери, которая сразу обратилась в полицию.

"Правоохранители провели неотложный обыск и собрали вещественные доказательства, свидетельствующие об изнасиловании ребенка", - указали в полиции.

Полицейские задержали всех злоумышленников и поместили в изолятор временного содержания. Медики и психологи оказывают ребенку всю необходимую помощь.

По факту изнасилования следователи осуществляют досудебное расследование по ч. 4 ст. 152 УКУ. Фигурантам уже сообщили о подозрении. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним

В Броварах в Киевской области полиция задержала мужчину за изнасилование четырехлетней девочки.

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