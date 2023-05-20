Группу подростков в Киевской области задержали из-за изнасилования 11-летней девочки
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. В Киевской области полицейские задержали группу подростков по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней, сообщает ГУНП в Киевской области, пишет УНН.
Детали
Сексуальное и физическое насилие над 11-летней девочкой совершили в одном из сел Фастовского района Киевской области.
"Подростки пригласили потерпевшую в гости, употребляли спиртное, а затем прибегли к насилию над ребенком. Трое девушек в возрасте от 14-17 лет унижали и били потерпевшую. Они же держали девочку, пока 16-летний юноша совершил насильственные действия. Издевательства снимал на мобильный 22-летний товарищ одной из злоумышленниц", - сообщили в полиции.
19 мая ребенок рассказал обо всем матери, которая сразу обратилась в полицию.
"Правоохранители провели неотложный обыск и собрали вещественные доказательства, свидетельствующие об изнасиловании ребенка", - указали в полиции.
Полицейские задержали всех злоумышленников и поместили в изолятор временного содержания. Медики и психологи оказывают ребенку всю необходимую помощь.
По факту изнасилования следователи осуществляют досудебное расследование по ч. 4 ст. 152 УКУ. Фигурантам уже сообщили о подозрении. Им грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним
В Броварах в Киевской области полиция задержала мужчину за изнасилование четырехлетней девочки.