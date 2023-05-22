Суд взяв під варту підозрюваних у справі зґвалтування 11-річної дівчинки
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Під варту, за рішенням суду, взяли підозрюваних у справі сексуального насильства над 11-річною дівчинкою на Фастівщині, повідомляє поліція Київщини, пише УНН.
Цитата
“Тримали дитину за руки та ноги, знімали зґвалтування на відео. Суд взяв під варту підозрюваних у сексуальному насильстві над 11-річною дівчинкою на Фастівщині”, - йдеться у повідомленні.
Деталі
В ізоляторі тимчасового тримання перебуватиме 16-річний хлопець, який скоїв сексуальне насильство, 22-річного молодика, який знімав знущання над дитиною на відео, а також 16-річну дівчину, яка тримала потерпілу за руки та ноги. .
Суд також призначив ще двом неповнолітнім спільникам цілодобовий домашній арешт.
Нагадаємо
Днями поліція Київщини затримала групу неповнолітніх, які були причетні до сексуального насильства. Попередньо відомо, що злочинці запросили потерпілу в гості, де вживали спиртне, знущались, принижували та вчинили сексуальне насильство.