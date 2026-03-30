Суд во Франции отклонил иск Кардифф Сити на более чем 120 млн евро по делу о гибели Эмилиано Салы

Иск футбольного клуба "Кардифф Сити" о компенсации в размере более 120 млн евро (104 млн фунтов стерлингов) после гибели футболиста Эмилиано Салы был отклонен французским судьей. Об этом сообщает ВВС, пишет УНН.

Эмилиано Сала, которому было 28 лет, и пилот Дэвид Ибботсон погибли, когда самолет Piper Malibu, на котором они летели, разбился над Ла-Маншем в ночь на 21 января 2019 года.

Аргентинский нападающий направлялся в "Кардифф Сити", который тогда выступал в Премьер-лиге, из футбольного клуба "Нант" за трансфер в 15 млн фунтов.

В очередном этапе длительного спора французский суд, который должен был определить, имеет ли валлийский клуб право на компенсацию от "Нанта" за потерю Салы, отклонил этот иск - отмечает издание.

"Кардифф Сити" требовал более 120 млн евро (104 млн фунтов) в качестве компенсации за упущенный доход и другие убытки, считая, что Сала мог помочь клубу сохранить место в Премьер-лиге.

Однако в понедельник суд в Нанте отклонил эти требования и обязал клуб выплатить около 400 тысяч фунтов судебных издержек и компенсации морального вреда, причиненного FC Nantes.

Это решение подлежит немедленному исполнению независимо от возможного обжалования.

"Кардифф Сити" еще не решил, будет ли подавать апелляцию. Юридическая компания Capital Law, представляющая клуб, заявила, что ей нужно время, чтобы оценить решение суда.

Мать Салы, Мерседес Таффарель, присутствовала в суде вместе с представителями "Кардифф Сити" во время оглашения решения.

