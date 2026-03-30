Суд у Франції відхилив позов Кардіфф Сіті на понад 120 млн євро у справі загибелі Еміліано Сали

15:29 • 2366 перегляди
Мітинги у США — чи можливо усунути Трампа через імпічмент
Ексклюзив
13:48 • 7448 перегляди
"П’ять років - оптимістичний сценарій" - експерт про шлях України до ЄС
Ексклюзив
12:43 • 13178 перегляди
Як не набрати вагу після дієти: поради, які справді працюють
10:47 • 18314 перегляди
ЄС схвалив програму на 1,5 млрд євро на розвиток оборонки Європи та України
10:19 • 25739 перегляди
Кабмін схвалив пакет податкових законопроєктів у межах зобов'язань перед МВФ. З посилками і цифровими платформами - але поки без ПДВ для ФОП
09:50 • 21453 перегляди
Зеленський заявив про готовність України до великоднього перемир'я
30 березня, 09:05 • 10421 перегляди
Politico дізналося 5 способів для ЄС впоратися з Угорщиною, якщо Орбан знову переможе
30 березня, 06:43 • 25577 перегляди
Багаті країни прагнуть в ЄС - Politico дізналося, чи можуть посунути у черзі Україну
29 березня, 13:23 • 39396 перегляди
Зеленський прибув до Йорданії та анонсував важливі зустрічіVideo
Ексклюзив
29 березня, 12:02 • 52003 перегляди
Між напругою та гармонією пройде тиждень з 30 березня по 5 квітня для всіх знаків Зодіаку
Популярнi новини
Підготовка автомобіля до літа: коли міняти шини на літні30 березня, 06:55 • 47854 перегляди
ГУР оприлюднило список із 51 судна, які допомагають росії фінансувати війну 10:07 • 14338 перегляди
БЕБ проти авіакомпаній: українським перевізникам нав’язують податок, який вони вже сплатили11:01 • 29389 перегляди
Як клініка Odrex втрачає пацієнтів і гроші через публічні скандали 11:40 • 21736 перегляди
Ольга Фреймут показала кадри з дня народження своєї 91-річної бабусіVideo12:19 • 14154 перегляди
Публікації
Мітинги у США — чи можливо усунути Трампа через імпічмент15:29 • 2374 перегляди
В Україні з 1 квітня стартує нерестова заборона - що зміниться для рибалокPhoto14:18 • 7130 перегляди
Як клініка Odrex втрачає пацієнтів і гроші через публічні скандали 11:40 • 21931 перегляди
БЕБ проти авіакомпаній: українським перевізникам нав’язують податок, який вони вже сплатили11:01 • 29592 перегляди
Підготовка автомобіля до літа: коли міняти шини на літні30 березня, 06:55 • 48044 перегляди
Софі Тернер травмувалася - зйомки серіалу "Tomb Raider" зупинено на два тижні15:06 • 1972 перегляди
Батько загиблого у Колумбайні розкритикував новий ромком з Паттінсоном і Зендаєю - у чому річ13:44 • 5458 перегляди
Ольга Фреймут показала кадри з дня народження своєї 91-річної бабусіVideo12:19 • 14340 перегляди
У HBO розкрили плани на спін-офи "Гри престолів"28 березня, 14:00 • 36245 перегляди
Трейлер нового серіалу про Гаррі Поттера встановив історичний рекорд переглядівVideo28 березня, 13:27 • 35670 перегляди
Суд у Франції відхилив позов Кардіфф Сіті на понад 120 млн євро у справі загибелі Еміліано Сали

Київ • УНН

 • 1766 перегляди

Суд Нанта відхилив вимогу Кардіффа щодо компенсації за загибель Еміліано Сали. Клуб зобов'язали сплатити 400 тисяч фунтів витрат на користь Нанта.

Позов футбольного клубу Кардіфф Сіті про компенсацію понад 120 млн євро (104 млн фунтів) фунтів стерлінгів після загибелі футболіста Еміліано Сали був відхилений французьким суддею. Про це повідомляє ВВС, пише УНН.

Деталі

Еміліано Сала, якому було 28 років, та пілот Девід Ібботсон загинули, коли літак Piper Malibu, на якому вони летіли, розбився над Ла-Маншем у ніч на 21 січня 2019 року.

Аргентинський нападник прямував до Кардіфф Сіті, який тоді виступав у Прем’єр-лізі, з футбольног клубу Нанта за трансфер у 15 млн фунтів.

У черговому етапі тривалого спору французький суд, який мав визначити, чи має валлійський клуб право на компенсацію від Nantes за втрату Сали, відхилив цей позов

- зазначає видання.

Кардіфф Сіті вимагав понад 120 млн євро (104 млн фунтів) як компенсацію за втрачений дохід та інші збитки, вважаючи, що Сала міг допомогти клубу зберегти місце в Прем’єр-лізі.

Однак у понеділок суд у Нанті відхилив ці вимоги та зобов’язав клуб виплатити близько 400 тисяч фунтів судових витрат і компенсації моральної шкоди, завданої FC Nantes.

Це рішення підлягає негайному виконанню незалежно від можливого оскарження.

Кардіфф Сіті ще не вирішив, чи подаватиме апеляцію. Юридична компанія Capital Law, яка представляє клуб, заявила, що їй потрібен час, щоб оцінити рішення суду.

Мати Сали, Мерседес Таффарель, була присутня в суді разом із представниками Кардіфф Сіті під час оголошення рішення.

Мессі забив 900-й гол у кар'єрі19.03.26, 12:09 • 4816 переглядiв

