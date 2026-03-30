Суд у Франції відхилив позов Кардіфф Сіті на понад 120 млн євро у справі загибелі Еміліано Сали

Позов футбольного клубу Кардіфф Сіті про компенсацію понад 120 млн євро (104 млн фунтів) фунтів стерлінгів після загибелі футболіста Еміліано Сали був відхилений французьким суддею. Про це повідомляє ВВС, пише УНН.

Еміліано Сала, якому було 28 років, та пілот Девід Ібботсон загинули, коли літак Piper Malibu, на якому вони летіли, розбився над Ла-Маншем у ніч на 21 січня 2019 року.

Аргентинський нападник прямував до Кардіфф Сіті, який тоді виступав у Прем’єр-лізі, з футбольног клубу Нанта за трансфер у 15 млн фунтів.

У черговому етапі тривалого спору французький суд, який мав визначити, чи має валлійський клуб право на компенсацію від Nantes за втрату Сали, відхилив цей позов - зазначає видання.

Кардіфф Сіті вимагав понад 120 млн євро (104 млн фунтів) як компенсацію за втрачений дохід та інші збитки, вважаючи, що Сала міг допомогти клубу зберегти місце в Прем’єр-лізі.

Однак у понеділок суд у Нанті відхилив ці вимоги та зобов’язав клуб виплатити близько 400 тисяч фунтів судових витрат і компенсації моральної шкоди, завданої FC Nantes.

Це рішення підлягає негайному виконанню незалежно від можливого оскарження.

Кардіфф Сіті ще не вирішив, чи подаватиме апеляцію. Юридична компанія Capital Law, яка представляє клуб, заявила, що їй потрібен час, щоб оцінити рішення суду.

Мати Сали, Мерседес Таффарель, була присутня в суді разом із представниками Кардіфф Сіті під час оголошення рішення.

