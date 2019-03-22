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Суд признал незаконным договор на 2 млн грн для ремонта учебного заведения

Киев • УНН

 • 7602 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Суд признал незаконным договор подряда на общую сумму более 2 млн грн на проведение реконструкции опорного учебного заведения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.

Суд признал незаконным договор на 2 млн грн для ремонта учебного заведения

"Восточный апелляционный хозяйственный суд поддержал исковые требования прокурора о нарушениях во время проведения публичной закупки отделом образования на сумму более 2 млн грн", - говорится в сообщении.

Ранее Хозяйственный суд Луганской области признал договор на выполнение работ по реконструкции помещений учебного заведения, заключенный в 2018 году между отделом образования Попаснянской райгосадминистрации и частным предприятием, недействительным.

Проверка показала, что сделка была заключена с нарушениями требований Закона Украины "О публичных закупках": наиболее экономически выгодное предложение отклонено тендерным комитетом заказчика в связи с несоответствием квалификационным критериям. Однако победителем было признано другого участника с аналогичными нарушениями, а именно неподтверждением опыта выполнения подобных договоров, предоставлением справок об отсутствии антикоррупционной программы и тому подобное.

Ответчики, не согласившись с решением суда первой инстанции, подали жалобы в апелляционный суд.

"Восточный апелляционный хозяйственный суд 21.03.2019 решение Хозяйственного суда Луганской области, которым удовлетворены исковые требования прокурора о признании недействительным договора подряда на выполнение работ по реконструкции помещений опорного учебного заведения, оставил без изменений, апелляционную жалобу ответчиков - без удовлетворения", - уточнили в ведомстве.

Напомним, в Киеве разворовывали бюджетные средства, предназначенные для ремонта школ и дома.

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