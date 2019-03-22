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Суд визнав незаконним договір на 2 млн грн для ремонту навчального закладу

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Суд визнав незаконним договір підряду на загальну суму понад 2 млн грн на проведення реконструкції опорного навчального закладу. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Луганської області.

Суд визнав незаконним договір на 2 млн грн для ремонту навчального закладу

"Східний апеляційний господарський суд підтримав позовні вимоги прокурора щодо порушень під час проведення публічної закупівлі відділом освіти на суму понад 2 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Раніше Господарський суд Луганської області визнав договір на виконання робіт з реконструкції приміщень навчального закладу, укладений у 2018 році між відділом освіти Попаснянської райдержадміністрації та приватним підприємством, недійсним.

Перевірка показала, що правочин було укладено з порушеннями вимог Закону України "Про публічні закупівлі": найбільш економічно вигідна пропозиція відхилена тендерним комітетом замовника у зв’язку з невідповідністю кваліфікаційним критеріям. Однак переможцем було визнано іншого учасника з аналогічними порушеннями, а саме непідтвердженням досвіду виконання подібних договорів, ненаданням довідок про відсутність антикорупційної програми тощо.

Відповідачі, не погодившись з рішенням суду першої інстанції, подали скарги до апеляційного суду.

"Східний апеляційний господарський суд 21.03.2019 рішення Господарського суду Луганської області, яким задоволено позовні вимоги прокурора щодо визнання недійсним договору підряду на виконання робіт з реконструкції приміщень опорного навчального закладу, залишив без змін, апеляційну скаргу відповідачів - без задоволення", - уточнили у відомстві.

Нагадаємо, у Києві розкрадали бюджетні кошти, призначені для ремонту шкіл та будинку.

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