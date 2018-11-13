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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107010 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 113950 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 151724 просмотра

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7 марта, 17:42 • 145800 просмотра

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7 марта, 15:45 • 137126 просмотра

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7 марта, 13:58 • 128511 просмотра

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7 марта, 08:52 • 172227 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141665 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145414 просмотра

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Убийство Вороненкова: суд определил порядок исследования доказательств

Убийство Вороненкова: суд определил порядок исследования доказательств

Киев  •  УНН

 • 8302 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Шевченковский районный суд Киева на заседании определил порядок исследования доказательств в уголовном производстве об убийстве в центре столицы бывшего депутата Госдумы Российской Федерации Дениса Вороненкова. Об этом сообщает пресс-служба прокуратура Киева, передает УНН.

"В ходе заседания прокурор завершил оглашение обвинительного акта, после чего судом был определен порядок исследования доказательств в уголовном производстве", - говорится в сообщении.

Как отметили в прокуратуре, суд решил сначала допросить свидетелей, а затем потерпевших. После этого суд исследует письменные доказательства и допросит обвиняемых.

В то же время во время заседания суд по ходатайству прокурора продлил двум обвиняемым срок действия мер в виде содержания под стражей еще на 2 месяца - до 11 января 2019 года.

Следующее заседание состоится 4 декабря 2018 года в 11.30.

Напомним, 23 марта 2017 года в Киеве застрелили бывшего депутата российского парламента Дениса Вороненкова. В мае 2018 года следствие по делу об убийстве Вороненкова было завершено.

Как сообщал УНН, в середине июля столичная прокуратура повторно внесла в суд обвинительный акт по делу убийства Вороненкова, исправив технические неточности, указанные судом.

В этом деле сообщено о подозрении организатору и пяти соучастникам.

Прокуратура объявила о подозрении в соучастии в убийстве экс-депутата Госдумы РФ Ярославу Тарасенко - по ч.5 ст.27, п.6, 11, 12 ч.2 ст.115, ч.1 ст.263 УК Украины и Александру Лосю - по ч.5 ст.27, п.6, 11, 12 ч.2 ст.115 УК Украины. Они оба находятся под стражей.

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