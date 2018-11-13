Убийство Вороненкова: суд определил порядок исследования доказательств
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Шевченковский районный суд Киева на заседании определил порядок исследования доказательств в уголовном производстве об убийстве в центре столицы бывшего депутата Госдумы Российской Федерации Дениса Вороненкова. Об этом сообщает пресс-служба прокуратура Киева, передает УНН.
"В ходе заседания прокурор завершил оглашение обвинительного акта, после чего судом был определен порядок исследования доказательств в уголовном производстве", - говорится в сообщении.
Как отметили в прокуратуре, суд решил сначала допросить свидетелей, а затем потерпевших. После этого суд исследует письменные доказательства и допросит обвиняемых.
В то же время во время заседания суд по ходатайству прокурора продлил двум обвиняемым срок действия мер в виде содержания под стражей еще на 2 месяца - до 11 января 2019 года.
Следующее заседание состоится 4 декабря 2018 года в 11.30.
Напомним, 23 марта 2017 года в Киеве застрелили бывшего депутата российского парламента Дениса Вороненкова. В мае 2018 года следствие по делу об убийстве Вороненкова было завершено.
Как сообщал УНН, в середине июля столичная прокуратура повторно внесла в суд обвинительный акт по делу убийства Вороненкова, исправив технические неточности, указанные судом.
В этом деле сообщено о подозрении организатору и пяти соучастникам.
Прокуратура объявила о подозрении в соучастии в убийстве экс-депутата Госдумы РФ Ярославу Тарасенко - по ч.5 ст.27, п.6, 11, 12 ч.2 ст.115, ч.1 ст.263 УК Украины и Александру Лосю - по ч.5 ст.27, п.6, 11, 12 ч.2 ст.115 УК Украины. Они оба находятся под стражей.