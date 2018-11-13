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Убивство Вороненкова: суд визначив порядок дослідження доказів

Убивство Вороненкова: суд визначив порядок дослідження доказів

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Шевченківський районний суд Києва на сьогоднішньому засіданні визначив порядок дослідження доказів у кримінальному провадженні щодо вбивства у центрі столиці колишнього депутата Держдуми Російської Федерації Дениса Вороненкова. Про це повідомляє прес-служба прокуратура Києва, передає УНН.

“У ході засідання прокурор завершив оголошення обвинувального акту, після чого судом було визначено порядок дослідження доказів у кримінальному провадженні”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначили у прокуратурі, суд вирішив спочатку допитати свідків обвинувачення, а потім потерпілих. Після цього суд дослідить письмові докази та допитає обвинувачених.

Водночас під час засідання суд за клопотанням прокурора продовжив двом обвинуваченим термін дії запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою ще на 2 місяці — до 11 січня 2019 року.

Наступне засідання відбудеться 4 грудня 2018 року об 11.30.

Нагадаємо, 23 березня 2017 року у Києві застрелили колишнього депутата російського парламенту Дениса Вороненкова. У травні 2018 року слідство у справі убивства Вороненкова було завершено.

Як повідомляв УНН, у середині липня столична прокуратура повторно внесла до суду обвинувальний акт у справі вбивства Вороненкова, виправивши технічні неточності, вказані судом.

У цій справі повідомлено про підозру організатору та п’ятьом співучасникам.

Прокуратура оголосила про підозру у співучасті у вбивстві екс-депутата держдуми РФ Ярославу Тарасенку — за ч.5 ст.27, п.6, 11, 12 ч.2 ст.115, ч.1 ст.263 КК України та Олександру Лосю — за ч.5 ст.27, п.6, 11, 12 ч.2 ст.115 КК України. Вони обидва перебувають під вартою.

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