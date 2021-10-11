Суд отстранил Гетьмана от должности члена Комиссии по азартным играм
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отстранила от занимаемой должности члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Евгения Гетьмана, которого подозревают в получении 90 тыс. долл. взятки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.
Цитата
"11 октября 2021 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда удовлетворила апелляционную жалобу прокурора САП и отстранила от занимаемой должности члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), подозреваемого в получении 90 тыс. долл. неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что срок отстранения определено в пределах срока досудебного расследования.
Что было раньше
Высший антикоррупционный суд оставил в должности члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Евгения Гетьмана.
Дополнение
20 августа 2021 года НАБУ задержало Гетьмана при получении взятки в размере 90 тыс. долл. за содействие в предоставлении разрешений и лицензий в сфере игорного бизнеса.
22 августа ВАКС отправил Гетьмана под стражу с альтернативой внесения залога в размере 5 000 658 грн с требованием носить электронное средство контроля.
Впоследствии за Гетьмана внесли более 5 млн грн залога.