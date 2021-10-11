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Суд відсторонив Гетьмана від посади члена Комісії з азартних ігор

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відсторонила від займаної посади члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Євгена Гетьмана, якого підозрюють в одержанні 90 тис. дол. хабаря. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.

Цитата

“11 жовтня 2021 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила апеляційну скаргу прокурора САП та відсторонила від займаної посади члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), підозрюваного в одержанні 90 тис. дол. неправомірної вигоди”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що строк відсторонення визначено в межах строку досудового розслідування.

Що було раніше

Вищий антикорупційний суд залишив на посаді члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Євгена Гетьмана.

Доповнення

20 серпня 2021 року НАБУ затримало Гетьмана під час отримання хабаря у розмірі 90 тис. дол. за сприяння у наданні дозволів та ліцензій у сфері грального бізнесу.

22 серпня ВАКС відправив Гетьмана під варту з альтернативою внесення застави у розмірі 5 000 658 грн із вимогою носити електронний засіб контролю.

Згодом за Гетьмана внесли понад 5 млн грн застави.

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